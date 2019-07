Copa dos Campeões de 2008 reúne os melhores da modalidade nesta terça-feira Doze kartistas prometem acelerar fundo para levantar a taça de campeão. A entrada é gratuita para quem quiser prestigiar a disputa.

Os amantes do kart indoor têm um encontro marcado nesta terça-feira (13), às 20h, no Kartódromo de Natal. A Copa Kart Indoor dos Campeões 2008 reúne os melhores pilotos de kart de aluguel do ano passado. Doze kartistas prometem acelerar fundo para levantar a taça de campeão. A competição é uma realização do Kurtkart.



Durante todo o ano de 2008, o melhor piloto de cada mês garantiu vaga para esta final. Formarão grid para esta grande disputa, na sequência, começando por janeiro: Neto, Felipe Araújo, Guilherme Mendes, Bruno Póvoa, Victor Uchôa, Jayson Fabiano, Guilherme Barbosa, Marco, Shato, Thiago Mendes, Rodrigo Lorcheider e Weber Medeiros.



"A Copa dos Campeões foi uma competição de motivou muito os amantes do kart indoor. Para esta grande final, acredito que novos talentos devem surgir", declarou o organizador do evento, Eric Rodriguez.



A entrada é gratuita para quem quiser prestigiar a disputa. Mais informações podem ser adquiridas através do (84) 3082.3200 ou no www.kurtkart.com.br.