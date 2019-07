Sesed edita normas para diárias operacionais de policiais Secretário Agripino Neto instituiu a Jornada Extraordinária de Operações Policiais, que deve ser planejada pela Delegacia Geral e pelo Comando da Policia Militar.

O secretario de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed), Agripino Oliveira Neto, editou normas para o planejamento, execução e pagamento de diárias operacionais para policiais militares e civis e para os integrantes do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte. Em portaria publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (15), ele instituiu a Jornada Extraordinária de Operações Policiais (JEOPM).



A Jornada Extraordinária deve ser “planejada e executada pela Delegacia Geral de Polícia Civil e pelo Comando Geral da Policia Militar, através de Planos de Empregos Operacionais, sendo elaborado um planejamento prévio”.



A portaria lembra que “tanto a Polícia Militar, como a Polícia Civil, têm um papel significativo na preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, quer seja mediante o emprego do seu efetivo de forma ostensiva ou no desenvolvimento das ações de polícia judiciária”.



O documento cita também a “necessidade urgente de aumentar a quantidade de policiais civis e militares nas operações e circunstâncias especiais de serviço, tais como: Carnaval, Operação Verão, Festejos Juninos, Grandes Jogos e Espetáculos, Carnatal, Eleições, dentre outros”.



Ainda de acordo com a portaria, “a execução da Jornada Extraordinária de Operações Policiais, por exigir dos Policiais Civis e Militares participantes, a prestação de serviço além da jornada normal de trabalho, inclusive no período noturno e nos dias de folga, será compensado com o pagamento de diárias operacionais, em quantidade suficiente ao cumprimento da missão, devidamente fixado pelo Delegacia Geral e pelo Comando Geral no próprio Plano de Ação, conforme os critérios de valorização e complexidade operacional”.



O limite máximo individual mensal será de 30 diárias operacionais para quem cumpre escala de serviço de 24 horas e de 20 diárias operacionais quem cumpre expediente administrativo.