Votos na eleição da Mesa Diretora da Câmara ultrapassam 300 Registraram presença na Câmara para votação na tarde desta segunda-feira (2) 503 deputados.

Os deputados continuam a votar para presidente da Câmara e para os demais cargos da Mesa Diretora. Até o momento, 320 deputados já registraram seus votos nas urnas eletrônicas. Além do novo presidente para o biênio 2009-2010, eles devem escolher os nomes para os seguintes cargos: 1º e 2º vice-presidentes, 1º a 4º secretários e quatro suplentes. A votação é nominal e secreta. Antes da votação registraram presença 503 deputados.



Concorrem ao cargo de presidente da Câmara os deputados Aldo Rebelo (PCdoB-SP), Ciro Nogueira (PP-PI) e Michel Temer (PMDB-SP).



Demais cargos



Apesar de haver uma indicação oficial dos partidos para o preenchimento dos cargos da Mesa segundo a representatividade na Casa, por tradição são aceitas candidaturas avulsas. São mais seis cargos e quatro postos de suplência.



Regras das eleições



De acordo com as regras para as eleições aos cargos da Mesa, os deputados votam para todos os cargos utilizando urnas eletrônicas, cujo sistema mantém o sigilo do voto secreto.



A apuração começa pelo cargo de presidente. Se um dos candidatos obtiver a maioria absoluta dos votos, ele é considerado eleito, assume a Presidência e realiza a apuração dos demais cargos.



Se nenhum candidato obtiver essa maioria, realiza-se o segundo turno com os dois mais votados antes da apuração do primeiro turno dos demais cargos. Nesse caso, é eleito aquele que alcançar a maioria simples. Ao assumir o cargo, o novo presidente realiza a apuração dos outros cargos, que seguem a mesma regra de maioria absoluta, havendo a possibilidade de segundo turno, também com os dois mais votados, com exceção dos suplentes. Nesse caso, os deputados votam em quatro nomes.



Depois de definidos os vencedores de todos os cargos à Mesa, eles tomam posse em seguida. Os suplentes não disputam segundo turno, pois são eleitos os quatro mais votados.