CMN investiga se prefeito utilizou R$ 22 milhões do fundo previdenciário indevidamente

Júlio Pinheiro Emílson Medeiros: "Não quero acreditar que um gestor possa ter utilizado os recursos da previdência"

Em pronunciamento durante a sessão ordinária desta terça-feira (16), Emílson Medeiros elogiou a atitude da Justiça em não permitir que os R$ 40 milhões de reais que o Banco do Brasil depositou em juízo para Prefeitura do Natal, recebendo em troca o controle da conta única, fossem liberados para o uso antes de uma análise profunda do caso. Mesmo sem acusar o prefeito, Emílson deu a entender que o dinheiro poderia servir para cobrir o “rombo” na previdência.“Se isso era o pano de fundo para o recebimento desses R$ 40 milhões, nós não sabemos. Mas temos que ter as informações, mesmo sem eu acreditar que um gestor seja capaz de um ato dessa natureza”, disse Emílson.Nos requerimentos, Emílson pede que a Semad, a Controladoria e a Caixa enviem os extratos referentes à movimentação do fundo financeiro e capitalizado da previdência dos servidores no período entre julho e dezembro deste ano.Ainda no documento, é determinado que o pedido deve ser atendido em até dois dias após a notificação, informando os atos administrativos que tenham autorizados movimentações contrárias às que determinam a lei 063/2005, que trata sobre a previdência municipal. De acordo com a lei, os recursos só podem ser utilizados para o pagamento de benefícios previdenciários dos servidores e administração dos próprios recursos.“Não quero crer que a pressa para pegar os R$ 40 milhões era para cobrir o fundo previdenciário de outubro, que pode ter sido completamente sacado indevidamente”, disse Emílson Medeiros.Ainda durante o debate sobre o tema, o vereador Renato Dantas (PMDB) sugeriu que a Justiça bloqueasse os bens de todos os gestores que poderiam ter “ajudado a saquear o fundo previdenciário”.Mesmo com a proximidade do fim da legislatura, o vereador Emílson Medeiros diz que, dependendo das respostas dadas pelos órgãos responsáveis, os vereadores devem realizar uma auto-convocação para tratar sobre o assunto.