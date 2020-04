RN fabricará matéria-prima para creme dental

Divulgação

Na tarde de hoje (18), o grupo Itamil apresentou o projeto ao Governo do Estado na tentativa de conseguir incentivos fiscais como o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial – Proadi e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial pelo Incentivo do Gás Natural – Progás.A matéria-prima usada na fábrica é o carbonato de cálcio, que terá como destino linhas de cosméticos, tintas e cremes dentais e irá gerar mais de 250 empregos, quando a fábrica estiver operando em pleno vapor. O carbonato é oriundo da cal, encontrada em abundância na região oeste, sendo extraída na unidade 1 da empresa em Baraúnas e refinada na unidade 2, em Mossoró.O grupo cearense está no mercado há 80 anos e encontrou no Rio Grande do Norte uma oportunidade de ampliação das instalações, localizadas no Ceará e no Espírito Santo. “Encontramos no Estado uma oportunidade de ampliação dos nossos negócios, com uma estrutura de fábrica já montada, matéria-prima disponível e localização favorável”, afirma Marcelo Quinderé, diretor geral da empresa.O projeto da indústria tem como principal foco o mercado nacional e será pioneiro no Nordeste. “Seremos a primeira empresa a fabricar carbonato de cálcio precipitado na região”, frisa o diretor. A empresa também construirá um laboratório de microbiologia para controle de qualidade dos produtos.A empresa deverá entrar em funcionamento em maio desse ano com investimentos de R$ 14 milhões e previsão de faturamento anual de R$ 60 milhões.