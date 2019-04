G-10 adia reunião para escolher candidato O grupo iria se reunir na tarde desta terça-feira (23), mas devido ao anúncio do secretariado de Micarla, preferiu aguardar.

Os vereadores que compõem o G-10, grupo de oposição ao atual presidente da Câmara Municipal de Natal resolveu adiar a reunião para definir o candidato que vai representá-lo na disputa. Na próxima quinta-feira (25), às 17h, os parlamentares eleitos se encontrarão no escritório de Ney Lopes Júnior (DEM).



De acordo com o democrata, a expectativa é de que a escolha do nome não passe de segunda-feira (29). “Assim que definirmos o candidato vamos comunicar a prefeita eleita”, enfatiza.