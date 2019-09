Robinho é acusado de estupro na Inglaterra

G1

A suposta vítima, uma moça de 18 anos, teria acusado o craque de abuso sexual durante uma festa na área VIP de uma boate em Leeds, no dia 14 de janeiro. O 'The Sun' publica ainda declarações de Chris Nataniel, descrito na matéria como porta-voz do craque.- Robinho nega veementemente qualquer acusação de má conduta ou envolvimento criminal e está feliz para prestar mais esclarecimentos se solicitado - diz Nathaniel.Ainda segundo o tablóide , Robinho seria abordado pela polícia logo após o período de treinamentos do Manchester City em Tenerife, na Espanha. O jogador, porém, surpreendeu os oficiais ingleses ao viajar para o Brasil, ficando longe dos treinos com os demais companheiros.O jornal "The Times", por sua vez, publica declarações de um porta-voz da polícia de West Yorkshire sobre o caso.- Um homem foi preso hoje e inquirido sobre possível ligação com um suposto incidente numa boate em Leeds, em 14 de janeiro. Ele foi liberado e pode ser chamado para novos esclarecimentos - disse o representante da polícia.Robinho, porém, negou qualquer envolvimento com o caso. O jogador do Manchester City disse à jornalista Joanna de Assis que estava tranquilo e que nada tinha feito. Além disso, Robinho afirmou que atuará normalmente na partida desta quarta-feira, contra o Newcastle, pelo Campeonato Inglês.

com informações do G1 e GLBOOESPORTE.COM