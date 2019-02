Felipe Augusto: "Tenho a obrigação de prestar contas à sociedade e à classe" Advogado, presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais, esclarece que não fez acusações, mas quer explicações de seu antecessor.

O presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Rio Grande do Norte, Felipe Augusto Leite, triste e constrangido pelos acontecimentos, nem queria mais falar do assunto. Mas esclarece que, em momento nenhum afirmou que o seu antecessor, Carlos Moura Dourado, deixou "um rombo" na entidade.



"Quero apenas que ele se explique, em nome de nossa amizade, do projeto que traçamos junto com outros ex-companheiros, ele mostre a destinação dos R$ 167,667,00 que entraram na conta do Sindicato. Vou precisar prestar contas à sociedade, aos nossos pares, e à Receita Federal, ao Ministério Público. Se me forem apresentados todos os recibos da destinação, a situação se encerra e, é o que espero, todo esse problema será superado", disse.



O que mais incomoda o advogado, é que foram feitas movimentações bancárias quando Carlos Moura não era mais dirigente, assim como o não comparecimento dele na Assembléia convocada para as devidas explicações. "São vários saques "picotados", alguns até têm a caracterização de pagamento aos direitos de imagem de alguns jogadores do América, mas muita coisa errada ou, no mínimo, estranha aconteceu, por isso a minha responsabilidade em tornar a situação pública", acrescentou.



"Preciso deixar a situação da entidade legalizada, tenho que participar das "coisas", viajar a Brasília, ao Rio de Janeiro, onde as coisas acontecem, e preciso tomar pé de tudo isso. O Sindicato tem que agilizar sua Carta Sindical, regularizando a situação, documento que torna oficial e única no nosso Estado a sua representação, e enquanto tudo não estiver devidamente esclarecido não posso fazer nada", continuou.



"Não gosto nada do que está acontecendo. Moura foi meu ídolo como jogador do América, sempre foi meu amigo, mas não posso compactuar com ilegalidade, claro, se ele não provar o destino dos fundos que pertenciam ao Sindicato. Já tomei as medidas cabíveis", encerrou.





Amizade

Uma amizade de mais de dez anos se acaba nas barras do Tribunal. Felipe Augusto Leite, advogado, ex-goleiro do América e do Vasco da Gama, e Carlos Moura Dourado, ex-presidente do Sindicato, se conheceram com a chegada de Moura a Natal, quando o atual coordenador das bases do América ainda era jogador, ídolo da torcida. Era muito comum ver os dois juntos em eventos relacionados com o esporte.



Dificilmente um natal, ano novo, aniversário passavam sem que os dois estivessem se encontrando. A idéia da criação de um Sindicato para defender o direito dos atletas profissionais nasceu de conversas de ambos, que copiaram modelo de outros sindicatos, comandados por amigos comuns em outros estados, como o do Ceará, comandado pelo ex-jogador Gaúcho, que sempre visitava Natal. Felipe Augusto, antes de cuidar da parte jurídica do sindicato, teve passagem pela Agap - Associação de Garantia do Atleta Profissional, de onde também se desligou depois.



Dos muitos encontros, do convívio de confiança absoluta nasceu a idéia da criação do Sindicato. Ficou acertado que Moura seria o presidente. Depois de um começo de gestão sem realizações visíveis, Carlos Moura Dourado renunciou para que Felipe Augusto assumisse o comando executivo da entidade. Ao fazer planos para a entidade, queria criar assessoria de imprensa, página na internet, e ação permanente junto aos atletas do estado.



Pegando todo mundo de surpresa, na última segunda-feira, o novo presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Norte, Felipe Leite formalizou uma notícia-crime na Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações. O dirigente denunciava a falta de prestação de contas dos ex-dirigentes Carlos Moura Dourado e Joel Celestino.



Felipe Augusto afirma que os ex-dirigentes não fizeram a devida prestação de contas de uma movimentação bancária que teria sido feita no dia 15 de fevereiro de 2008 no total de R$ 167.667,00. Esse dinheiro seria destinado ao pagamento do direito de imagem dos jogadores do América Futebol Clube ainda da disputa da Série A de 2007.



O presidente afirmou que o ex-presidente Carlos Moura Dourado não compareceu à Assembléia Geral no último dia 2 de dezembro, mesmo com sua convocação sendo feita através de edital publicado em jornal. Na oportunidade, segundo depoimento de Felipe Augusto, apenas Joel Celestino compareceu à Assembléia, mas não levou documento nenhum que justificasse a movimentação.



O atual presidente confirmou a instauração de inquérito e os primeiros depoimentos foram marcados para o dia 2 de fevereiro de 2009. Augusto denuncia que foi deixado na conta da entidade um saldo de quatro reais e um centavo.



O presidente do Sindicato já garantiu que vai ajuizar uma ação civil de prestação de contas contra seus ex-companheiros de sindicato. Ele admite que, mesmo triste, tem que tomar essa atitude por exigência e determinação do Conselho Fiscal. Ele finaliza afirmando que sua intenção é descobrir de quem é a responsabilidade pela irregularidade, se é que houve alguma, e esclarecer para a opinião pública.





O ex-presidente do sindicato, Carlos Moura, foi procurado para falar sobre o assunto. As ligações não foram retornadas. A reportagem do Nominuto.com vai continuar tentando falar com ele.