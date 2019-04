Segunda parcela do 13º é liberada

De acordo com informações obtidas através do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natal, o valor referente a segunda parcela do 13º dos servidores municipais foi liberada na tarde desta sexta-feira (19).Pela manhã, alguns setores alertavam a Prefeitura sobre o risco de interrupção dos serviços caso a parcela não fosse liberada até o sábado (20). A desembargadora Judite Nunes negou o pedido de desbloqueio da conta da Prefeitura e a liberação dos R$ 40 milhões referentes ao contrato com o Banco do Brasil.Fátima Cardoso, coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte, falou sobre a possibilidade de abertura de um mandado se segurança contra a decisão da desembargadora.Neste momento, o prefeito Carlos Eduardo Alves está dando entrevista à imprensa sobre as providências a serem tomadas em relação ao impasse.

