ABC contrata atacante Diogo Jogador é formado nas categorias de base do Flamengo e tem passagens pelo exterior.

O ABC segue se reforçando para a temporada 2009. Na manhã desta segunda-feira (19), o presidente alvinegro, Judas Tadeu, anunciou a contratação de mais um jogador. Trata-se do atacante Diogo, 25 anos, que defendeu o Brasiliense/DF no Campeonato Brasileiro da Série B 2008.



Diogo assinou contrato de um ano com o Mais Querido e já está a caminho de Natal, com chegada prevista no Aeroporto Internacional Augusto Severo às 22h15. O atleta fará os exames médicos e será apresentado oficialmente na tarde desta terça-feira (20), no CT Alberi Ferreira de Matos.



Conheça um pouco mais do novo contratado do ABC:



Diogo Corrêa de Oliveira – Diogo

Posição: Atacante

Nascimento: 08/04/1983 (25 anos)

Naturalidade: São Bernardo (SP)

Clubes: Iniciou a carreira no Flamengo/RJ, onde foi campeão carioca em 2004. Depois teve passagens pelo exterior, no Vitória de Setúbal/Portugal e Kalmar FF/Suécia. Mais recentemente, passou pela ADAP/PR, Boavista/RJ e Brasiliense/DF, seu último clube.



Fonte: abcfc.com.br