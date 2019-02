Wilma de Faria: “Eu voto no candidato do PSB à presidência da República” Governadora fala sobre as eleições presidenciais de 2010.

Delma Lopes - Quando Ciro Gomes esteve aqui, a senhora declarou que se ele fosse candidato a presidência da república o seu voto seria dele, isso mudou após as alianças realizadas durante a eleição municipal, principalmente em relação ao presidente Lula?



Wilma de Faria- Eu tenho um partido, se o meu partido terá um candidato a presidência da República, claro que vou seguir a orientação do meu partido, mas hoje a tendência é que o PSB esteja aliado aos projetos do presidente Lula.