Júnior é contra a ida de Parreira para o Flamengo "Parreira gosta das coisas certas e organizadas. No Flamengo as paredes escutam e falam, em todos os sentidos", disse o ex-craque

Depois de “perder” Ronaldo Fenômeno para o Corinthians, o Flamengo já mostrou grande interesse na contratação de Carlos Alberto Parreira para comandar o time na próxima temporada. Porém, enquanto uns acham que seria uma bela contratação, outros acham que o ex-técnico da Seleção Brasileira não cairia bem na Gávea.



“O Flamengo não tem o perfil do Parreira. Eu já trabalhei com ele e sei que ele gosta das coisas certas e organizadas e no Flamengo as paredes escutam e falam, em todos os sentidos. Basta você ver o que o Caio Júnior disse quando ele saiu, que é a mais pura verdade’, afirmou o ex-jogador do clube e atualmente comentarista de futebol, Júnior, ao site Justicadesportiva.com.br



A identificação de Júnior com o Flamengo é grande. O Rubro-negro foi o único clube em que Júnior vestiu a camisa no Brasil. Além disso, também foi técnico e dirigente. Porém, o ex-jogador não poupou críticas a campanha do time em 2008.



“Os erros foram cometidos desde o início. Primeiro foi a troca de um treinador no meio da competição. Depois vem a falta de preparação para substituir os jogadores que já sabiam que iam embora. Eu acho que quando não tem um mínimo de planejamento, fatalmente você paga no final num tipo de campeonato como é o Brasileiro, de pontos corridos. As equipes que se planejaram chegarem na frente e de uma maneira melhor. No Flamengo acho que faltou competência para quem estava dirigindo de conseguir fazer com que essas coisas não acontecessem, apesar de serem dirigentes experientes”, opinou.



Em relação a Ronaldo ter ido para o Corinthians, Júnior acha que o Flamengo não deve se sentir “traído”. “O Ronaldo foi profissional, a partir do momento que não teve nenhuma proposta oficial do Flamengo, mesmo estando ali durante quatro meses. Acho que o departamento de marketing do Corinthians foi mais ativo, inteligente e eficiente. O Ronaldo tem os problemas físicos da contusão, mas se ele estiver com disposição para superar, fatalmente vai dar um retorno muito grande ao clube”, concluiu.



Justiça Desportiva