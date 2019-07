Renan Calheiros afirma que Garibaldi tem apoio do PMDB

Vlademir Alexandre Garibaldi recebe o apoio de Calheiros na disputa pela Presidência do Senado.

Em matéria publicada pela Agência Senado, Renan Calheiros diz que Garibaldi não teria problemas de ordem política para ser reconduzido à Presidência do Congresso. No entanto, não fecha as portas para que o senador José Sarney (PMDB/AP) seja o candidato do partido, caso Garibaldi seja impedido de disputar o cargo.“Se puder ser o Garibaldi, é o Garibaldi. Se não puder, o PMDB vai indicar outro, e dentre os nomes está o do senador José Sarney”, disse Calheiros, que será conduzido à liderança do PMDB em fevereiro.O PT alega que a candidatura de Garibaldi trata-se de uma reeleição no mesmo mandato, o que é proibido pela Constituição. Entretanto, o potiguar argumenta que tem pareceres jurídicos que abrem o precedente para que ele dispute mais uma vez o comando do Congresso por ele ter sido eleito apenas para preencher a lacuna deixada pelo próprio Renan Calheiros, que renunciou ao cargo em 2007.O senador José Agripino (DEM), inclusive, chegou a afirmar que Garibaldi é o seu candidato à Presidência e que só não votará no potiguar caso haja algum impedimento legal na candidatura, que deverá ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal.