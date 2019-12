Secretário aposta em segurança como trunfo para Natal sediar Copa

Gabriela Duarte Secretário municipal de Defesa Social, Sérgio Leocádio.

"Natal é a capital mais segura do Nordeste e está em uma situação privilegiada em relação a Recife e Fortaleza", disse Leocádio em entrevista ao, nesta sexta-feira.Durante a entrevista, o secretário frisou a importante participação do Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil, Militar e da Guarda Municipal no acompanhamento da comissão, e destacou projetos para segurança durante a Copa.“Se Natal for eleita como uma das sedes da Copa, vamos implantar um sistema de monitoramento digital”, afirmou.