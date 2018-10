Grupos empresariais internacionais se interessam por licitações Treze empresas, das 48 que demonstraram interesse nas licitações, já estão qualificadas.

Das 48 empresas que demosntraram intereese nas licitações para bacias petrolíferas, 28 são brasileiras e 20, fazem parte de grupos econômicos internacionais.



"Eu diria que elas estão muito bem subdividadas", fala o superintendente de Promoções de Licitações da ANP, Paulo Alexandre Souza da Silva com relação ao tamanho das empresas.



Apesar de acontecer em dezembro, já existem grupos com toda a documentação pronta para as ofertas licitatórias. "Treze empresas já estão qualificadas para que façam suas ofertas", fala o superintendente, que acredita chegar ao fim do processo seletivo com pelo menos 25 empresas.