Correios lançam selo em homenagem aos combustíveis renováveis

A Petrobras, por meio da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), em parceria com os Correios do Paraná, lançaram o Selo Especial “O Brasil na Liderança dos Combustíveis Renováveis”.O selo apresenta uma personagem que abraça o planeta e, ao mesmo tempo, segura uma bomba fornecedora de combustível, da qual sai o óleo em forma de gota dourada. As cores verde, amarelo e azul associam-se à bandeira brasileira.O design ficou a cargo dos artistas Ariadne Decker e Meik, que utilizaram técnicas de desenho e computação gráfica na elaboração da imagem. A tiragem é de 10.200.000 unidades, a R$ 1,00 cada, e os selos podem ser adquiridos nas agências ou na loja virtual dos Correios Segundo dados do Ministério de Minas e Energia, enquanto no mundo a utilização de fontes renováveis de energia não passa de 13%, na matriz energética brasileira esse percentual é de 46%.A enorme extensão de terras agricultáveis, as condições climáticas favoráveis e a abundância de bacias hidrográficas são os fatores que auxiliam a posição de destaque do Brasil.