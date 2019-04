Baraúnas foca Série D e Copa do Brasil Diretoria contratou novidades e também trouxe velhos conhecidos.

O Baraúnas não terá o treinador campeão de 2006, Paulo Ricardo Moroni que, por problemas particulares preferiu continuar no Piauí, mas o treinador Samuel Cândido não tem do que reclamar. O grupo está pronto, acabado, reforçado e com o apoio prometido pelo presidente João Dehon, que foca competições nacionais para que o Baru se torne "grande" realmente.



O Baraúnas aposta no investimento alto em busca de resultados imediatos. De acordo com o presidente do time tricolor, João Dehon da Rocha, o objetivo em 2009 é conquistar as vagas do Rio Grande do Norte nas competições nacionais. Ou seja, Série D em 2009 e Copa do Brasil em 2010.



A diretoria resolveu investir e trouxe de volta os conhecidos Isaías, goleiro, os zagueiros Índio e Agnaldo, os meiocampistas Ely Thadeu (pretendido pelos grandes da capital) e Maurício Pantera. Como novidadesa direção contratou os alas direitos Adriano e Jorginho, e o ala esquerdo Marinho.



Das categorias de base foram integrados ao elenco profissional o volante Eduardo e os atacantes João Batista e Robertinho. Também vieram jogadores do rival Potiguar - o volante Everton e o meia atacante Paulinho

.







Ao contrário do tricolor mossoroense, o Potiguar não abriu os cofres, até porque o time tem uma dívida de cerca de R$ 260 mil para administrar. Sem muitos recursos, a diretoria está apostando num trabalho mais humilde, certo de que a união do grupo, que treina desde setembro passado, poderá fazer a diferença. "Estamos trabalhando com o pé no chão para não complicar ainda mais a situação do Potiguar", ponderou o gerente de futebol do time alvirrubro, Marcílio Vitoriano.

O elenco do Potiguar tem vários jogadores conhecidos do torcedor, como Paulo Renato, Paulão, Ricardo Lima, Vaninho e Helinho, mas a aposta mesmo é na afirmação de novos talentos, como Helder, Jailson e Gilliard.

O técnico Miluir Macedo tem trabalhado diariamente para deixar o time pegador e com muita velocidade na hora que recuperar a bola. E tem sido a velocidade dos atacantes que tem chamado a atenção nos treinamentos. Helinho e Marcelo Dias estão mostrando que estão em boa forma e que podem fazer a diferença a favor do Time Macho.

Dois times, duas fórmulas de trabalho. Agora é esperar para ver qual delas vai dar mais resultado