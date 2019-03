Consepol realiza eleições para nova diretoria Votação acontece das 8 às 17h em Natal e Mossoró. Conselho é formado por delegados de classe especial e terceira classe além de representante dos agentes e escrivães.

O Conselho Superior de Polícia Civil (Consepol) escolhe hoje seus novos integrantes. Composto por representantes dos delegados de classe especial e terceira classe além de agentes e escrivães, o órgão se renova a cada dois anos por meio de eleição.



Para este ano, o pleito acontece nesta quinta-feira (18) das 8 às 17h em dois locais de votação: Auditório do Consepol, que fica perto do 5º Distrito Policial, em Dix-Sept Rosado, e na Delegacia Regional de Mossoró.



Dezessete delegados de classe especial disputam nove vagas no Consepol. Após a eleição deles, os nomes serão enviados à governadora Wilma de Faria, que vai escolher o novo delegado geral de Polícia Civil.



Ocupando o cargo há dois anos, o delegado-geral Ben-Hur Cirino de Medeiros não está inscrito para eleição como delegado especial. Isso significa que ele não vai concorrer à reeleição.



O Consepol é formado por nove delegados de classe especial, cinco de terceira classe e um representante dos agentes e escrivães da Polícia Civil.



Os delegados que concorrem na classe especial são:



Maria do Carmo Alves Macedo

Sérgio Fernando Leocádio Teixeira

Magnus Augusto Praxedes Barreto

Isabel de Barros Garcia Oliveira

Maurílio Pinto de Medeiros

Albérico José Norberto da Silva

Gladson José Silva de Araújo

José Augusto Ferreira Nunes

Chrystian Cirino de Medeiros

Antônio Sales Júnior

Matias Laurentino dos Santos Filho

Heleno Luiz da Silva

Plácido Medeiros de Souza

Elias Nobre de Almeida Neto

Margareth Brito Gondim Vieira

Ana Cláudia Saraiva Gomes

Osmir de Oliveira Monte



Já na terceira classe, os postulantes são:



Laerte Jardim Brasil

Henrique Maia Medeiros Cavalcanti

Stênio Pimentel França Santos

Virgínia Karla Gomes

José Francisco Correia Júnior

Renato Batista da Costa

Ronaldo Gomes de Moraes