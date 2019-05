Dorian Gray Caldas, doutor em arte

Fotos: Vlademir Alexandre "Estávamos em uma vaga entre os anos 30 e 50. Não existiam artistas essencialmente modernistas"

Dorian Gray asume que se interessou pela abastração por 'oportunismo'

Entre estantes lotadas de livros, a sala exibe um grande retrato de Dorian Gray. Mas, ao contrário de seu xará criado por Oscar Wilde, o potiguar é mais que uma tela; é pintor, escultor, gravurista, tapeceiro, poeta, escritor e, entre amigos, até cantor.Foi diretor de museu, teve cargos eletivos, burocráticos e abandonou a carreira de funcionário público para exercer sua vocação. Com toda a simplicidade de quem faz o que gosta, ganhou prêmios na França e Bélgica e recentemente o reconhecimento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte com o título Honoris Causa.Dorian Gray Caldas começou a pintar profissionalmente na década de 1950. Alguns conhecimentos técnicos vieram do tio Moura Rabelo e da mãe, também artista, Ninfa. Mas ambos trabalhavam na linha classicista e o jovem Dorian queria utilizar as formas mais liberais do modernismo, aquelas apresentadas na Semana de 22, no Rio de Janeiro."Estávamos em uma vaga entre os anos 30 e 50. Não existiam artistas essencialmente modernistas no Rio Grande do Norte. Alguns ainda ficavam entre o classicismo e o impressionismo.Havia certo descompasso das artes plásticas naquela época", crê. A primeira exposição de Arte Moderna foi no Salão da Cruz Vermelha, em parceria com os colegas Newton Navarro e Ivon Rodrigues, durante os anos 60."O Newton, com trabalhos figurativos na linha da pintura européia, com tendência ao estilo picassiano, e eu, com trabalhos abstratos fazendo uma pintura já influenciada por Kandinsky, Paul Klee e Mondrian.Um trabalho cheio de espirais; bem avançado para a época", lembra. O artista de cabelos caiados parece ter na mente um dicionário das artes. Fala com proximidade não só de seus contemporâneos brasileiros, como também dos mais diversos movimentos realizados em todo o mundo.Quando passou a primeira fase, em que eu fiquei de certa maneira respaldado pela crítica, voltei a fazer a arte brasileira que é maravilhosa", conta. Para resumir: "Abandonei a abstração". O motivo: "Muito vazia".