Mineiro acredita que apoio do PMDB não é facilitador para que Micarla consiga verba federal

Vlademir Alexandre Mineiro defende administração de Lula.

"O governo Lula tem administrado o país de forma republicana, não há discriminação. Um bom exemplo é Mossoró, que é administrada por uma prefeita do DEM e, no entanto, sempre recebeu recursos. Essa aproximação deve ter outras razões", disse.Mesmo tendo formado uma bancada de apoio com 14 dos 21 vereadores, Micarla de Sousa insiste em cooptar os dois representantes do PMDB, Hermano Morais e Luiz Carlos, que apoiaram Fátima Bezerra (PT) na disputa pela prefeitura da capital em 2008.O apoio do PMDB teria o objetivo de facilitar o trânsito da prefeita, comprometida até o pescoço com o DEM, maior partido de oposição a Lula, ao Palácio do Planalto.