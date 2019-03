Diana Cravo canta Alexandre Lacerda no Poticanto Show tem entrada gratuita e será hoje (17), às 20h, no TCP.

O Projeto Poticanto - Um Canto 100% Potiguar encerra a temporada de 2008 com Diana Cravo homenageando Alexandre Lacerda.



O show será realizado no Teatro de Cultura Popular Chico Daniel - TCP (Anexo da FJA), nesta quarta-feira, dia 17 de dezembro, às 20h.



Sem atribuição de um caráter competitivo ou comercial, o Poticanto é um giro pelas raízes musicais de nosso Estado. Realizado desde junho de 2007, é um evento em que a cada edição um intérprete ou compositor, homenageia outro compositor potiguar.



A entrada é gratuita.



As cortesias podem ser retiradas na FJA - Secretaria de Gabinete (Rua Jundiaí, 641, Tirol), ou no Sebo Balalaika (Rua Vigário Bartolomeu, 565, Cidade Alta).



O Poticanto é uma parceria entre o produtor Nelson Rebouças e a Fundação José Augusto.