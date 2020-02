ABC treina no Machadão e tem dois desfalques certos para o clássico Jogadores fizeram apenas um recreativo e treinaram finalizações em cruzamentos, mas Heriberto mantém mistério para titulares

Faltando dois dias para o clássico-rei de domingo (15) contra o América, os jogadores do ABC treinaram no Machadão nesta sexta-feira (13), mas o técnico Heriberto da Cunha fez apenas um recreativo e um trabalho de finalização com os jogadores.



O médico Roberto Vital informou que “dos jogadores que estão no departamento médico Marcos Tamandaré e Rogério estão vetados para o jogo contra o América.” Com relação a Marcos Paraná, o médico do alvinegro afirmou que vai aguardar “até momentos antes do jogo para escalar ou não o jogador”. “Isso vai depender da recuperação dele nesses próximos dias”, comentou.



A boa notícia dada por Roberto Vital ao torcedor alvinegro é a liberação de Simão. "Ele está apto e pode ser relacionado pelo técnico para o jogo contra o América", disse. Após o treinamento, o presidente Judas Tadeu conversou à distância com o técnico Heriberto da Cunha.



ABC e América se enfrentam no domingo às 17h, no estádio Machadão. O portal Nominuto.com acompanha em tempo real o clássico-rei.