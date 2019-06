ABC vence dois jogos, mas fica fora da segunda fase da Copinha Alvinegro natalense somou seis pontos e encerrou participação com saldo positivo de um gol.

Mesmo tendo conseguido duas vitórias, encerrado a primeira fase com seis pontos, seis gols marcados e cinco tomados, saldo positivo de 1, o ABC não conseguiu sua classificação à segundo fase (mata-mata) da Copa São Paulo de Futebol Junior.



Pelo futebol apresentado, pela maneira como encarou todos os compromissos, e principalmente da forma injusta que perdeu sua partida contra o Flamengo, o representante potiguar merecia seguir adiantes.



O técnico Wassil Mendes, no entanto, apesar da tristeza de ter que vir embora, acredita que o time teve uma ótima participação, foi muito elogiado e cumpriu seu papel importante de mostrar a qualidade do trabalho de base que é feito no clube, assim como a força do futebol potiguar.





32 classificados e próximos jogos



Os 32 classificados para a 2ª fase da 40ª Copa São Paulo de Futebol Júnior foram conhecidos neste domingo, quando foram realizados 34 jogos que completaram a 3ª rodada da fase inicial, que teve 10 jogos no sábado. São os 22 líderes dos grupos, mais os 10 melhores por índice técnico.



Dois confrontos ainda não estão definidos, porque dependem de uma posição oficial do departamento técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF). Desportivo Brasil-SP e Sertãozinho conseguiram uma campanha exatamente igual em todos os critérios e suas posições no índice técnico (6º ou 7º) serão apontadas pela parte disciplinar: número de cartões vermelhos e amarelos, respectivamente.



Nesta segunda-feira à tarde, a FPF deve definir também as datas, locais e horários desta nova fase, que será disputada pelo sistema de eliminatória simples. Em caso de empate, a definição da vaga acontece pela cobrança de pênaltis.



Os confrontos da próxima fase



Confronto 01 - Santos x Guarani

Confronto 02 - Cruzeiro x Juventude

Confronto 03 - Flamengo x Fortaleza

Confronto 04 - Grêmio x Atlético-PR

Confronto 05 - Vila Nova x Figueirense

Confronto 06 - Internacional x Rio Branco

Confronto 07 - São Paulo x Juventus

Confronto 08 - Barueri x São José-RS

Confronto 09 - Palmeiras x Paraná

Confronto 10 - Atlético Sorocaba x São Caetano

Confronto 11 - Vasco x Avaí

Confronto 12 - Goiás x Desportivo Brasil ou Sertãozinho

Confronto 13 - Corinthians x Desportivo Brasil ou Sertãozinho

Confronto 14 - Ponte Preta x Portuguesa

Confronto 15 - Fluminense x Rio Claro

Confronto 16 - América-MG x América-SP





Os resultados 3ª rodada



Sábado

Grupo E

União Barbarense-SP 2 x 3 ABC-RN

SEV-Hortolândia-SP 1 x 4 Flamengo-RJ



Grupo M

Ceará-CE 4 x 3 Juventus-AC

Rio Claro-SP 0 x 1 São Paulo-SP



Grupo Q

Mogi Mirim-SP 1 x 2 Rondoniense-RO

Lemense-SP 3 x 2 Vasco da Gama-RJ



Grupo S

Paraibano-PB 1 x 0 Democrata-SL-MG

São Carlos-SP 0 x 1 Corinthians-SP



Grupo U

Flamengo-SP 1 x 6 Fluminense-RJ

Sertãozinho-SP 3 x 0 Jaguaré-ES



Domingo



Grupo A

CENE-MS 2 x 3 União Rondonópolis-MT

América-SP 2 x 6 Santos-SP



Grupo B

Flamengo-PI 0 x 2 Brasiliense-DF

Campinas-SP 2 x 3 Guarani-SP



Grupo C

Rio Bananal-ES 1 x 2 Baré-RR

Desportivo Brasil-SP 0 x 2 Cruzeiro-MG



Grupo D

São Caetano-SP 4 x 2 Trem-AP

Primavera-SP 1 x 1 Juventude-RS



Grupo F

Fortaleza-CE 3 x 1 Rio Preto-SP

Taboão da Serra-SP 4 x 2 Vitória-BA



Grupo G

Taubaté-SP 0 x 0 Grêmio-RS

Portuguesa-SP 2 x 0 Nacional-AM



Grupo H

Porto-PE 3 x 1 Paulista-SP

Jacareí-SP 0 x 10 Atlético-PR



Grupo I

Paraná-PR 4 x 2 Santo André-SP

Paulínia-SP 1 x 5 Vila Nova-GO



Grupo J

Marília-SP 2 x 0 Misto-MS

Força-SP 2 x 2 Figueirense-SC



Grupo K

Noroeste-SP 4 x 0 Araguaína-TO

São José-SP 1 x 3 Internacional-RS



Grupo L

Juventus-SP 6 x 0 Sergipe-SE

Rio Branco-SP 3 x 0 Atlético-MG



Grupo N

Londrina-PR 3 x 8 São José-RS

Barueri-SP 4 x 1 CRB-AL



Grupo O

Cuiabá-MT 1 x 1 Castanhal-PA

Ferroviária-SP 2 x 3 Palmeiras-SP



Grupo P

Botafogo-SP 2 x 2 Bahia-BA

União São João-SP 0 x 4 Atlético Sorocaba-SP



Grupo R

Mirassol-SP 8 x 0 Maranhão-MA

Pão de Açúcar-SP 1 x 3 Goiás-GO



Grupo T

Ponte Preta-SP 4 x 0 Fluminense de Feira-BA

São Bernardo-SP 1 x 1 Coritiba-PR



Grupo V

América-MG 8 x 1 Ypiranga-PE

Nacional-SP 1 x 2 Avaí-SC