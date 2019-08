Ipem fiscaliza material escolar em Mossoró O valor da multa pode variar entre R$ 100 e R$ 50 mil.

O Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte (Ipem-RN) está em Mossoró, desde quarta-feira (21), fiscalizando as lojas de material escolar. Os fiscais estão averiguando se a quantidade de itens condiz com a informação impressa na embalagem.



Foram fiscalizados quatro estabelecimentos. Das 86 mercadorias avaliadas, 15 foram retiradas das prateleiras para passar por exames laboratoriais. O Ipem está analisando se os cadernos estão com todas as folhas, as colas no peso ideal e os lápis na quantidade certa, entre outras averiguações.



“Avaliamos a altura, largura, peso e quantidade”, explicou a coordenadora do Ipem, Socorro Freitas. Em caso de irregularidade, os fabricantes são chamados para assistir aos exames, em seguida recebem a notificação.



Segundo Socorro Freitas, o fabricante irregular pode ser autuado e multado. O valor da multa pode variar entre R$ 100 e R$ 50 mil. “Não há como especifícar. Isso é de acordo com o caso”, informa a coordenadora.



O Instituto ficará em Mossoró até o próximo dia 28. A fiscalização começa em Natal no dia 30 de janeiro.