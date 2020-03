São Paulo e Corinthians fazem primeiro clássico do ano São Paulo defende uma invencibilidade de quase seis anos contra o adversário em Campeonatos Paulistas.

A oitava rodada do Campeonato Paulista de 2009 verá o encontro de duas equipes que não se enfrentam há mais de um ano. Isso porque o São Paulo enfrentará o Corinthians neste domingo (15), às 16h, no estádio do Morumbi, realizando assim seu primeiro clássico da atual temporada. A última vez em que os dois grandes haviam se enfrentado foi em 27 de janeiro de 2008, também pelo Paulistão.



Para enfrentar o alvinegro, que não derrota o São Paulo no estadual desde 2003, o Tricolor continua sem o goleiro Rogério Ceni, que se recupera de lesão muscular na coxa.



Além do arqueiro, Hugo não poderá participar do jogo devido ao recebimento do terceiro cartão amarelo no confronto anterior, contra a Ponte Preta.



Muricy Ramalho, que ainda não definiu o substituto do meio-campista, contará com as voltas de André Dias e Hernanes para o clássico.



"Ainda não resolvemos qual será o time, vamos esperar a recuperação dos jogadores porque é no sábado que eles sentem o cansaço do jogo de quinta. A gente tem uma sequência de jogos importante pela frente e não adianta colocar jogadores que não estão aptos a jogar. Temos que ter cuidado, temos um bom plantel e com certeza iremos escalar o que temos de melhor", completou.



A partida deverá ser acompanhada por um maior número de são-paulinos em relação ao de corintianos devido à carda de ingressos colocados a venda, o que faz os jogadores saberem que terão uma grande aliado contra o rival.



Para Zé Luis, que nunca atuou contra o Corinthians com a camisa do Tricolor, jogar em casa poderá ser um grande trunfo para o São Paulo.



"É um adversário que está na nossa frente, será um jogo muito difícil porque a equipe é forte, está em um momento bom assim com o São Paulo. Por tudo isso, a gente espera por estar no Morumbi lotado e ter o apoio do torcedor pra que assim a gente coloque em prática tudo o que estamos trabalhando pra vencer o jogo", declarou.



Se escalado pelo treinador Jean será mais um dos estreantes em jogos contra o rival do Parque São Jorge. Mas um outro dado destaca a possível atuação do camisa 15: com a suspensão de Hugo, o volante será o único atleta que atuou em todos os confrontos do São Paulo em 2009.



"A expectativa está grande, sempre é bom jogar um clássico, ainda mais com o Corinthians que tem uma rivalidade grande. Eu estou esperando entrar porque será meu primeiro jogo contra eles, vou fazer meu melhor e mostrar o meu futebol pra sair com essa vitória, se Deus quiser", afirmou.





Ficha técnica



São Paulo x Corinthians



Local: estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 15 de fevereiro de 2009, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: José Henrique de Carvalho

Assistentes: Ednilson Corona e Anderson José de Moraes Coelho