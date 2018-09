Seridó nasceu graças ao vaqueiro

Fotos: Alex de Souza A história do Seridó é indissociável da figura do vaqueiro.

Uma divertida corrida

Como não existiam cercas, a vaqueirama se reunia logo após o período chuvoso para apartar o gado, ferrá-lo, para se reconhecer o que era de propriedade de cada criador e cuidar do rebanho. "Nesse esquema o vaqueiro era fundamental", diz Nepomuceno. "O senhor de engenho, no litoral, não trabalhava no pesado. No sertão, o fazendeiro, os escravos e os assalariados eram todos vaqueiros. E a região foi fundada economicamente pela pecuária. O vaqueiro tornou-se assim um tipo social extremamente importante para a região", afirma Macedo."No imaginário estadual, o Seridó ocupa um lugar de destaque no qual alguns produtos tradicionais da região estão ligados à pecuária, principalmente na culinária, com a carne-de-sol e o queijo de manteiga", exemplifica o historiador."Os mitos de origem também carregam essa ligação. Na cidade de Caicó, um vaqueiro perseguia um boi, que estava possesso pelos espíritos da floresta, por espíritos indígenas. Então ele roga a Sant'Anna para conseguir pegar o animal e promete construir uma capela. Ou seja, até a fundação mítica da cidade está ligada ao personagem", avalia.Ainda hoje, a existência de eventos como a Pega de Boi mostra como a figura ocupa um lugar de destaque no imaginário seridoense. "Como as propriedades são extensas ainda, pois a pastagem é escassa, muitos fazendeiros ainda recorrem aos vaqueiros para cuidar das criações", pontua o fazendeiro Marcus Nepomuceno."Hoje em dia, a moto faz praticamente tudo. No entanto, o encouramento ainda é usado para proteger o trabalhador e nem todos os lugares são acessíveis a não ser de cavalo. Com a transformação dos costumes, o surgimento de uma festa como a Pega de Boi e também a permanência da vaquejada potencializam a sobrevida da figura do vaqueiro", defende Macedo.A Corrida de Jegue é o momento, digamos, mais pitoresco da Pega de Boi. Realizada num descampado nos arredores de Acari, a disputa foi resgatada pelo fazendeiro Marcus Nepomuceno, já que a última edição havia sido realizada há dez anos. "Eu convidei o vaqueiro Véinho, que era quem organizava, para retomar a corrida", diz. Para participar, bastava levar a montaria para o 'circuito', que tinha cerca de 300 metros de comprimento.De olho nos R$ 10 pagos de cachê pela participação, sete valentes apareceram para a corrida, disputada às 10 da matina, debaixo do céu abrasador do Seridó. A prova foi disputada em duas baterias. Com direito a vaia da meninada para os corredores que insistiam em sair da raia para buscar um pasto ou uma sombra no mato ao lado, a primeira bateria terminou com a seguinte colocação: 1º - Bil; 2º - Negão; 3º - Gibi; e Dequinha no rabo da gata. A segunda bateria foi definida com Rachid em 1º; Ricardo em 2º; e Felipe por derradeiro.Após um descanso de dez minutos, os corredores voltaram à carga para definir a premiação. Disputadas orelha a orelha, as corridas terminaram com a vitória de lavada de Rachid, montando o jumento Roxinho. "Um amigo meu me emprestou pr'eu vir correr", revelou o estudante de 16 anos.Repare na premiação, doada por comerciantes da cidade. Em sexto e sétimo colocados, Felipe e Dequinha levaram apenas R$ 10 cada. Gibi, em quinto, levou ainda uma lanterna e uma peia de couro. Negão arrastou uma cilha e um estimovit (injeção de vitamina para a montaria); Ricardo ganhou um par de botas e um cinto de couro. Bil ganhou também um jumento, um par de esporas e um chapéu de couro. Rachid, o grande vencedor, lavou a burra: o prêmio foi de R$ 20, um par de botas e um carneiro para animar a festa.O mistério ficou por conta de um litro de Montila, doado pela Veja Confecções (!), que ninguém sabe que fim levou.