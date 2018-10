Inscrições abertas para oficinas do Goiamum Audiovisual

Estão abertas as inscrições para as oficinas oferecidas pelo Goiamum Audiovisual 2008, que será realizado de 2 a 12/12. Serão três minicursos oferecidos durante o evento, com a participação de profissionais experientes do mercado cinematográfico nacional.As inscrições podem ser feitas na sede da ZooN Fotografia, no horário comercial, e prosseguem até o preenchimento das vagas disponíveis.

Câmeras e mídias

A Oficina de Câmeras e Mídias será ministrada pelo potiguar Ítalo Valério, de 1º a 5/12, das 9h às 12h, no Auditório do Museu da Cultura Popular. As inscrições custam R$ 30. Os participantes terão a oportunidade de avaliar corretamente o uso da tecnologia disponível em cada caso, sabendo otimizar o custo x benefício de cada produção.O objetivo é apresentar desde a história das câmeras analógicas até as HD e suas variantes. Aplicações de cada tecnologia, tecnologias de compressão, tipos de mídia (fitas, cartões, DVDs, Bluray), tendências, demonstrações práticas de qualidade, avaliação entre outros detalhes.Ítalo Valério atua na área de tecnologias para vídeo há 10 anos, tendo grande experiência em captação, edição e pós-produção de vídeos digitais e como programador multimídia e designer.

Produção de curtas

A Oficina de Produção de Curtas-Metragens será ministrada pela carioca Gisella de Mello, de 1º a 5/12, das 14h às 18h, no Auditório do Museu da Cultura Popular. As inscrições custam R$ 30 e são oferecidas 30 vagas.Na oficina, os participantes vão aprender como realizar um curta-metragem, desde a pré-produção, como a formatação do projeto, leis de incentivo, roteiro, escolha do elenco, equipe, locações, passando pela produção e a pós-produção: montagem, finalização e distribuição.Gisella de Mello é diretora e produtora de cinema. Entre seus trabalhos estão os longas-metragens: Romance (2007), de Guel Arraes; Olga (2003), de Jayme Monjardim; Madame Satã (2001), de Karim Ainouz; O Quatrilho, de Fábio Barreto, dentre outros. Dirigiu os curtas premiados: Tempo de Ira (2002) e Célia e Rosita (1999).

Literatura e Cinema

O Minicurso Literatura e Cinema será ministrado pelo pernambucano Fernando Monteiro, de 8 a 10/12, das 9h às 12h, no Auditório do Museu da Cultura Popular Djalma Maranhão. As inscrições custam R$ 30 e são oferecidas 30 vagas.O curso permite ao participante o estudo sobre as relações entre essas duas artes, por meio de aulas teóricas e análise de filmes.Fernando Monteiro é escritor, cineasta e crítico de arte. Conquistou diversos prêmios nacionais e internacionais como poeta, romancista e diretor de documentários (no México, na Alemanha e na Polônia). Produziu e dirigiu cerca de 15 documentários de curta-metragem entre os quais: “Visão Apocalíptica do Radinho de Pilha” (1972), “Filme de Percussão Mercado Adentro” (1974), “Leilão Sem Pena” (1981).A ZooN Fotografia fica na Rua Vigário Bartolomeu, Edifício 21 de Março, sala 410, Cidade Alta. Informações pelo 3211-2921, pelo site do Goiamum ou pelo e-mail