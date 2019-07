Globo de Ouro surpreende com prêmio póstumo a Heath Ledger

Após dois anos sem ser realizada, a cerimônia de entrega do Globo de Ouro, promovido pela Associação de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood e considerado uma prévia do Oscar, trouxe como surpresas a escolha de Kate Winslet (do açucarado

Titanic

) como melhor atriz em duas categorias e o prêmio de ator coadjuvante para Heth Ledger, pelo Coringa em

Cavaleiro das Trevas

O ator faleceu em janeiro do ano passado, por overdose acidental de medicamentos.

Slumdog millionaire

foi o grande vencedor da noite. Dirigido por Danny Boyle, o filme se inspira na indústria de cinema indiana para contar a história da versão naquele país do reality show

Who Wants to Be a Millionaire

Foi eleito melhor filme dramático e levou os prêmios de melhor diretor, roteiro e trilha sonora original.Confira a lista completa de vencedores:

Melhor filme - drama:

- “Slumdog millionaire”

Melhor atriz coadjuvante em filme:

- Kate Winslet – “The reader”

Melhor canção original:

- “The wrestler” (Bruce Springsteen) – “The wrestler”

Melhor ator coadjuvante em série, minissérie ou filme feito para a TV:

- Tom Wilkinson – “John Adams”

Melhor atriz coadjuvante em série, minissérie ou filme feito para a TV:

- Laura Dern – “Recount”

Melhor ator em série dramática:

- Gabriel Byrne – “In treatment”

Melhor atriz em série dramática:

- Anna Paquin – “True blood”

Melhor longa de animação:

- “Wall-E”

Melhor atriz em filme musical ou comédia:

- Sally Hawkins – “Happy-go-lucky”

Melhor minissérie ou filme feito para a TV:

- “John Adams”

Melhor ator coadjuvante em filme:

- Heath Ledger – “Batman – O cavaleiro das trevas”

Melhor filme de língua estrangeira:

- “Waltz with Bashir” (Israel)

Melhor atriz em minissérie ou filme feito para a TV:

- Laura Linney – “John Adams”

Melhor roteiro de longa-metragem:

- Simon Beaufoy – “Slumdog millionaire”

Melhor ator em série musical ou cômica:

- Alec Baldwin - “30 Rock”

Melhor ator em minissérie ou filme feito para a TV:

- Paul Giamatti – “John Adams”

Melhor série de TV – musical ou comédia:

- “30 Rock”

Melhor trilha sonora original:

- A.R.Rahman – “Slumdog millionaire”

Melhor atriz em série musical ou cômica:

- Tina Fey – “30 Rock”

Melhor diretor de longa-metragem:

- Danny Boyle – “Slumdog millionaire”

Melhor ator em filme musical ou comédia:

- Colin Farrell – “Na mira do chefe” (In Bruges)

Melhor filme - musical ou comédia:

- “Vicky Cristina Barcelona”

Melhor atriz em filme dramático:

- Kate Winslet – “Revolutionary road”

Melhor série de TV – drama:

- “Mad men”

Melhor ator em filme dramático:

- Mickey Rourke – “The wrestler”

Prêmio especial Cecil B. DeMille:

- Steven Spielberg - conjunto da obra

* Com informações do UOL e G1.