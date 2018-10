Em show de gols perdidos, Portuguesa e Goiás empatam no Canindé A Portuguesa tomou conta do jogo , mas falhou excessivamente nas finalizações.

A Portuguesa dominou, pressionou, criou inúmeras chances, mas ficou no 0 a 0 com o Goiás, neste sábado, no Canindé, e complicou sua situação no Campeonato Brasileiro.



O festival de gols perdidos manteve a equipe na vice-lanterna, com 37 pontos, e seriamente ameaçada pelo rebaixamento, a duas rodadas do fim da competição. Os goianos, que mantiveram o tabu de nunca terem perdido na casa do rival, chegaram aos 52 pontos na oitava colocação.



A Portuguesa tomou conta do jogo e envolveu facilmente a zaga goiana com passes rápidos e constante movimentação do seus meias e atacantes, mas falhou excessivamente nas finalizações.





Inflamada pela chuva que caiu no final, a torcida da Portuguesa dividiu-se em protestos desesperados contra o técnico Estevam Soares e incentivo ao time. Mas teve que guardar a esperança do grito de gol para o jogo contra o Sport, no próximo domingo, novamente no Canindé. No mesmo dia, o Goiás visita o Flamengo, no Maracanã.



Portuguesa

Gottardi, Aderaldo (Sandro), Erick e Bruno Rodrigo; Patrício (Wilton Goiano), Rai, Héverton, Fellype Gabriel (Preto) e Athirson; Edno e Jonas.

Técnico: Estevam Soares.



Goiás

Harlei, Ernando, Henrique e Rafael Marques; Vítor, Ramalho, Fael (Fábio Bahia), Paulo Baier e Thiago Feltri; Júlio César (Fredson) e Iarley (Fausto).

Técnico: Hélio dos Anjos.



Data: 22 de novembro de 2008

Local: estádio do Canindé, em São Paulo (SP)

Árbitro: Leandro Vuaden (RS)

Assistentes: Altemir Hausmann (RS) e José Antonio Chaves Franco Filho (RS)



Com informações do UOL Esporte