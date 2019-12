Pitágoras e Universo fazem duelo pela Liga das Américas de Basquete Na segunda rodada, o Universo enfrenta o Biguá (22h) e na sequência o Minas joga com o Halcones.

Xalapa / Mexico - Pitágoras/Minas (MG) e Universo/BRB (DF) fazem nesta sexta-feira (dia 6), às 22h de Brasília, o jogo de abertura do quadrangular final da 2ª Liga das Américas de Basquete, que será disputado na cidade de Xalapa, no México, até domingo. O outro jogo da primeira rodada será entre o Biguá (URU), primeiro colocado do grupo "B", e o Halcones (MEX), time da casa, vencedor do grupo "D", que se enfrentam na seqüência, às 0h15 de sábado (7).



Na segunda rodada, o Universo enfrenta o Biguá (22h) e na sequência o Minas joga com o Halcones. A última rodada, no domingo, terá Minas x Biguá, às 20h15, e Halcones x Universo, às 22h30. Todos os jogos serão transmitidos ao vivo pelo SPORTV2. Classificado na chave "A" da competição, disputada em Porto Rico, o Minas Tênis embarca para o México ciente das dificuldades que irá enfrentar, mas confiante em realizar uma boa campanha. - Vamos jogar contra três excelentes equipes.



O Biguá e o Universo já conhecemos e sabemos das dificuldades de jogar contra eles. São sempre partidas muito duras. O Halcones, além de estar em casa, é uma ótima equipe, pois conta com jogadores da seleção mexicana e alguns americanos. Mas estamos confiantes. Vamos viajar com o time inteiro, sem atletas lesionados, o que é importante porque certamente o revezamento será necessário. Vamos para fazer o melhor e queremos trazer o título - explicou o pivô Murilo, do Minas.



O Universo garantiu a vaga para o quadrangular final ao conquistar o primeiro lugar da chave "C" da Liga, disputada em Sunchales, na Argentina. - Estamos ansiosos para a decisão dos jogos do quadrangular. Serão três partidas difíceis nessa ultima fase da Liga. Nossos adversários possuem muita qualidade técnica e ainda tem o mérito de estarem na final como nós. A primeira disputa será contra o Minas, que é uma equipe que já conhecemos. Vamos usar tudo que vimos e aprendemos nos amistosos contra eles e aplicar na quadra. Esse, com certeza, será nosso diferencial para o jogo - disse o ala Arthur, do Universo.





Estados Unidos



Estados Unidos - O pivô Nenê Hilário marcou 20 pontos e oito rebotes na vitória do Denver Nuggets sobre o Oklahoma City Thunder por 114 a 113 na rodada desta terça-feira da NBA. Nenê jogou 39 minutos e anotou ainda duas assistências e duas recuperações de bola. O Denver ocupa a terceira colocação na Conferência Oeste, com 67.3% de aproveitamento em 49 jogos (33 vitórias e 16 derrotas). O armador Leandrinho Barbosa também fez 20 pontos, mas o Phoenix Suns perdeu para o Golden State Warriors por 124 a 112. Leandrinho pegou três rebotes e deu três assistências nos 26 minutos em que esteve na quadra. Os Suns está em oitavo na Conferência Oeste, com 55.3% de aproveitamento em 47 partidas (26 vitórias e 21 derrotas). Em Nova York, o Cleveland Cavaliers derrotou os Knicks por 107 a 102. O ala/pivô Anderson Varejão fez um ponto, pegou quatro rebotes e deu uma assistência nos 25 minutos que jogou. Os Cavs ocupam a vice-liderança da Conferência Leste, com 81.3% de aproveitamento em 48 confrontos (39 vitórias e nove derrotas).