Secretaria convoca médicos para a Maternidade Leide Morais Unidade de saúde, recém inaugurada, está sem funcionar por falta de profissionais.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) convocou para contratação temporária, através do Diário Oficial do Município, nesta sexta-feira (16), 20 médicos, entre pediatras, neonatologistas e clínicos gerais, que deverão ser encaminhados à Maternidade Leide Morais, na Zona Norte.



A unidade foi inaugurada em dezembro passado, e também deve atuar como Pronto- Atendimento, mas está sem funcionar na sua totalidade devido à ausência de profissionais.



Os convocados devem procurar a SMS, na rua João Pessoa, 643 no 11º andar , sala 12 do Edifício Ducal Center Palace, Cidade, no horário de 8h às 17h, para receberem instruções sobre a assinatura de contrato de trabalho.



O candidato que não atender a convocação no prazo de 72 horas será automaticamente desclassificado. O prazo começa a partir da data de publicação desta convocação.





Médicos Pediatras

01 Suerda Dantas

02 Sônia Maria Pinto de Aquino

03 Maria das Graças C. Alves

04 Maria Bernadete de A. Pinheiro

05 João Dias Cavalcanti

06 Maria de Lourdes Bernardes

07 Sandra Maria Ribeiro Patrício

08 Milza Maria Bessa Xavier

09 Gracia Maria Dorneles Cunha Leite ]



Médicos Clínico Geral

01 Paulo Bulhões Sobrinho

02 Fátima Maria F. Medeiros

03 Valfredo Anunciato da Silveira

04 Ana Eulina Cavalcante dos Anjos

05 Maria das Graças C. Cavalcanti

06 João Bosco C. Maciel

07 Francisca das Chagas do N. Silva

08 Célia Maria Dantas Cavalcante

09 Ariane Karina Lobo C. Silva

10 Wagner Fernando Bezerra Nunes

11 Lílian Andrade de Assunção