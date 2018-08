Fluminense vence Figueirense, sai da degola, e coloca advesário em seu lugar Além de sair da zona de rebaixamento, o tricolor carioca chegou aos 37 pontos, na 14ª posição.

O Fluminense conquistou uma ótima vitória na sua luta contra o rebaixamento. Em jogo reiniciado nesta quarta-feira (05), no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor segurou a pressão do Figueirense e manteve o 1 a 0 da última quinta, gol do volante Arouca, e saiu da "degola". No duelo do dia 30 de outubro, a partida foi paralisada aos 15 minutos do primeiro tempo, por falta de energia no estádio.



Além de sair da zona de rebaixamento, o Fluminense chegou aos 37 pontos, na 14ª posição, superando Atlético-PR, o próprio Figueirense, Vasco, Portuguesa e Náutico.

Já o Figueirense, com 35, segue na zona de rebaixamento, em 18º. "A torcida precisa valorizar a nossa luta. Não conseguimos fazer o gol, mas buscamos até o fim. E jogamos melhor. Mas agora é pensar na frente e vencer o próximo jogo", salientou o apoiador Cleiton Xavier.



Na próxima rodada, o Fluminense vai até Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro, neste domingo, às 17h (horário de Brasília), no Mineirão. Já o Figueirense recebe o Atlético-PR, no sábado, às 18h30 (horário de Brasília), no Orlando Scarpelli.



FIGUEIRENSE

Wilson, Gomes, Bruno Perone e Asprilla; Diogo, Jackson (Anderson Luiz, depois Lima), Marquinho, Cleiton Xavier, Ramon (Bruno Santos) e William Matheus; Tadeu.

Técnico: Mário Sérgio



FLUMINENSE

Fernando Henrique, Carlinhos (Ygor), Thiago Silva, Luiz Alberto e Junior Cesar; Fabinho, Wellington Monteiro, Arouca e Darío Conca (Edcarlos); Everton Santos e Washington (Somália).

Técnico: René Simões



Data: 05/11/2008 (Quarta-feira)

Local: Orlando Scarpelli, Florianópolis (SC)

Árbitro: Wilson Luiz Seneme (SP)

Auxiliares: Emerson Augusto de Carvalho (Fifa-SP) e Márcio Luiz Augusto (SP)



Com informações do UOL Esporte