Porpino nega caráter político em reunião entre Wilma, Henrique e peemedebistas

Gabriela Duarte Porpino: "Acabou o tempo de trabalhar só por correligionários"

Segundo Porpino, a relação da governadora com os prefeitos no estado tem sido marcada pela igualdade como adversários e aliados políticos são tratados. Encontros entre Wilma e membros do PMDB, ainda de acordo com o secretário, vêm sendo recorrentes.“A reunião teve um caráter puramente administrativo, nada de política. Esses encontros são comuns e é uma forma de aproximar a governadora de todos os prefeitos do estado”, explicou.Ainda de acordo com o secretário, a atitude da governadora em receber os peemedebistas é normal até pelo tratamento que o PMDB tem dado ao Governo do Estado, principalmente nas questões envolvendo a destinação de recursos federais ao Rio Grande do Norte.“Da mesma forma com que a governadora vai a Brasília e busca recursos federais em ministérios de pessoas indicadas pelo PMDB, o deputado Henrique Alves, num gesto de desprendimento e grandeza política, vem apresentar à governadora os prefeitos de seu partido para que ela os trate de forma igualitária, o que já é praxe na administração”, disse o deputado, afirmando, ainda, que “acabou o tempo de trabalhar só por correligionários”.