Henrique Alves pede a Wilma de Faria que parceria nacional se repita no RN

Luana Ferreira Henrique Alves: "Vamos deixar 2010 para 2010".

“Essa parceria com Garibaldi e Henrique deu certo para trazer o melhor para o RN. Gostaria que essa parceria funcionasse aqui também”, disse Alves, abrindo e encontro que reuniu 33 dos 37 prefeitos do PMDB no estado e durou cerca de 20 minutos.O vice-governador Iberê Ferreira (PSB), pré-candidato ao governo em 2010, além dos deputados Poti Júnior (PMDB) e Nelter Queiroz (PMDB) também estavam presentes.Wilma de Faria arrancou aplausos da plateia quando elogiou o desempenho do deputado federal em Brasília, mas lembrou que seu partido também tinha uma base aliada forte entre os municípios assim como o PMDB.Ela falou sobre a importância da otimização dos recursos em tempos de crise financeira, da necessidade da reforma tributária para que os municípios recebam mais recursos e admitiu as dificuldades que os prefeitos têm em cumprir com as metas estabelecidas pelo governo federal.Ao final, a governadora garantiu receber cada prefeito, independente do partido, em audiências pré-marcadas a partir do carnaval. Alguns saíram desapontados.“Essa agenda de março não resolverá nosso problema. Precisamos viabilizar o plantio até final de fevereiro e estamos sem recursos”, lamentou Jessé Gomes, prefeito de Serra Caiada, para depois reclamar que a governadora só olhava para os gestores do PSB.

Alguns dos prefeitos também não se entusiasmaram com a possibilidade de entrar na base aliada de Wilma de Faria em 2010.

"Acho difícil que sejam cumpridas as promessas que ela fez. Acabou-se o tempo de pedir votos; temos que mostrar resultados", reclamou Gonçalo de Assis Bezerra, prefeito de Senador Georgino Avelino, que se levantou no meio da reunião para pedir conclusão de estradas no entorno de seu município.

"Talvez essa reunião seja o primeiro passo (para se chegar a uma aliança). Mas ainda está muito longe", comentou o padre Jocimar, prefeito de Jardim do Seridó, acrescentando que o senador Garibaldi Alves, "o líder maior" do PMDB, também deve ser ouvido.

Apesar de Henrique Alves defender que a aliança entre PMDB, PSB e PT, firmada entre as eleições municipais e já desfeita, se estenda para o estado em 2010, o senador Garibaldi Alves, que tentará reeleição, olha cada vez mais para o DEM da pré-candidata a governadora Rosalba Ciarlini e o do senador José Agripino, que também tentará permanecer no Senado.Consciente da rejeição inicial do seu partido ao projeto político para o próximo ano, Henrique Alves garantiu aos presentes que o interesse da parceria era apenas administrativo. "Vamos deixar 2010 para 2010", disse. Nesse momento, foi aplaudido.