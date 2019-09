ABC aplica 4 a 0 no Corintíans e faz as pazes com a vitória

Elpídio Júnior No segundo tempo, o alvinegro não diminui o ritmo e continuou atacando o time do Seridó.

O Mais Querido não tomou conhecimento do “galo do Seridó” e fez o primeiro gol logo aos 8 minutos com Ivan cobrando pênalti que foi sofrido por ele mesmo. O ABC continuou melhor em campo e aos 16 minutos ampliou o placar. Tales cobrou falta na área e Ivan completou de cabeça para o fundo do gol.Melhor em campo, o ABC criou boas chances, mas pecava nas conclusões. Contudo, aos 43 minutos do primeiro tempo, o alvinegro chegou ao terceiro gol. Marcos Paraná recebeu livre e tocou para Paulinho Macaíba completar para o fundo do gol.No segundo tempo, o alvinegro não diminui o ritmo e continuou atacando o time do Seridó. O jogo seguiu marcado e o Corintíans ainda arriscava subidas ao ataque, mas parava no goleiro Raniere.Quando tudo parecia levar a crer que o jogo ficaria no 3 a 0, o atacante Moré, que entrou no segundo tempo, completou cruzamento de Tales e colocou no canto do goleiro do Corintíans para marcar o quarto gol do ABC.Na próxima rodada, quarta-feira (28), o ABC recebe o ASSU, que derrotou o Alecrim por 2 a 0 neste domingo (25).