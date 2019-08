Bancada de Oposição se reúne para avaliar a criação e extinção de secretarias

Júlio Pinheiro Sgt. Regina é presença confirmada na reunião com Micarla.

“Vamos nos reunir com lideranças sindicais hoje à tarde e ouvir alguns integrantes da SMDC para analisar se ela deve realmente ser extinta ou agregada a outra secretaria. Analisaremos o real funcionamento da pasta para que não vire um cabide de empregos. Até porque atualmente ela não serve pra nada”, disse a vereadora Sargento Regina (PDT).Em relação à criação da Secretaria de Defesa Social, a parlamentar lembrou que, pelo que sabe em relação a nova pasta, ela deve agir mais de forma social. “O modelo da nova secretaria não está de acordo com o plano de segurança pública, mas social. Por isso nem precisava ter a frente um delegado”, ressaltou Sargento Regina.Segundo a vereadora, na reunião desta segunda-feira, será apresentado um plano sobre a Municipalização da Segurança Pública, realizado pelo coronel da Policia Militar, Walter Leer. “A nossa proposta é mostrar esse estudo aos 21 vereadores e, se necessário, marcar uma audiência pública para apresentar o projeto”, completou a parlamentar.Entre as qualificações do coronel, a vereadora reforçou que o militar é diretor presidente da Academia José Walter Ler dos Santos, que forma oficiais de polícia e promove cursos superiores e qualificações na área da segurança.

Reunião

Em relação à reunião desta segunda-feira (19), convocada pela prefeita de Natal Micarla de Sousa (PV) para apresentar as sete matérias a serem apreciadas e votadas nos dias 20, 21, 22 e 23 de janeiro na CMN, a vereadora confirmou presença.“Estarei lá. Só posso falar por mim, não sei se os outros irão. Reafirmo que farei uma oposição para cobrar as ações do Executivo e não uma oposição radical. Mas confesso que não tive tempo de ler as matérias publicadas no Diário Oficial de sábado (17)”.Sargento Regina lembrou ainda que as votações só serão possíveis depois da formação das Comissões Permanentes, o que deve acontecer na manhã desta terça-feira (20). Na parte da tarde serão lidos os sete projetos do Executivo propostos pela Prefeita de Natal.Atualmente a bancada de oposição da Câmara conta com os vereadores George Câmara (PC do B), Raniere Barbosa (PRB), Maurício Gurgel (PHS), Júlia Arruda (PSB) e Sargento Regina (PDT).