Fátima Bezerra solicita 12 novas agências do INSS para o RN

Luciana Silveira Fátima Bezerra: caso o projeto seja aprovado, RN ficará com 24 agências de INSS.

Atualmente o estado conta com 11 agências fixas e uma móvel. Os novos postos iriam para Canguaretama, Goianinha, Nova Cruz, Monte Alegre, Macaíba, Touros, Extremoz, São Gonçalo do Amarante, São José do Mipibu, Nísia Floresta, São Paulo do Potengi e São José de Campestre e beneficiaria 41 municípios."Temos que diminuir o desgaste do usuário que, muitas vezes, tem que viajar quilômetros de um município a outro para conseguir o benefício", defende a deputada.Pelos cálculos do gerente executivo do INSS em Natal, Edson Júnior, o projeto ajudará cerca de 552 mil da região.