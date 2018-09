Grupo de vereadores volta a se reunir para discutir Presidência da CMN

Gabriela Barreto Júlia Arruda pode ser a décima parlamentar a fechar com grupo de oposição à atual gestão.

Ainda sem ter definido o nome que representará o grupo, os vereadores Hermano Morais (PMDB), Luís Carlos (PMDB), Adão Eridan (PR), Aquino Neto (PV), Edivan Martins (PV), Franklin Capistrano (PSB), e os vereadores eleitos Raniere Barbosa (PRB), George Câmara (PCdoB) e Ney Júnior (DEM) estarão reunidos com a vereadora Júlia Arruda (PSB), também buscando o apoio da nova vereadora.“Vou encontrar com os vereadores, pois, como já disse, vou conversar com todos. Mas minha decisão será em conjunto com o pensamento do meu partido”, explicou Júlia Arruda, que também discutirá com o presidente Dickson Nasser.Até o momento, apenas os vereadores Adão Eridan e Aquino Neto deixaram claro ao grupo que queriam ser candidatos, mas nomes como Hermano Morais, Raniere Barbosa e Edivan Martins também não estão excluídos.O encontro estava previsto para ocorrer por volta das 17h, na residência da própria Júlia Arruda. No entanto, a parlamentar disse que ainda aguardava a confirmação do horário e do local pelo vereador eleito Ney Júnior, que estava em Recife e chega a Natal até o fim da tarde.