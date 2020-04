ASSU pode tomar liderança do Santa Cruz

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG R%

1 Santa Cruz 17 8 5 2 1 9 5 4 70,83%

2 ABC 16 9 5 1 3 16 9 7 59,26%

3 América 15 9 4 3 2 20 11 9 55,56%

4 ASSU 14 7 4 2 1 13 6 7 66,67%

5 Potyguar 14 8 4 2 2 10 8 2 58,33%

6 Baraúnas 14 8 3 5 0 11 8 3 58,33%

7 Potiguar MOS 13 7 4 1 2 13 9 4 61,90%

8 Alecrim 5 8 1 2 5 7 16 -9 20,83%

9 Coríntians 5 8 1 2 5 8 23 -15 20,83%

10 Real Independente 4 8 1 1 6 4 10 -6 16,67%

11 Macau 3 8 0 3 5 7 13 -6 12,50%

Além de Coríntians 2 x 5 América e ABC 2 x 1 Potyguar, a sequência da nona rodada do Estadual ainda contou com Baraúnas 2 x 1 Macau, de virada. Só o ASSU - que joga amanhã (19.02) contra o Potiguar de Mossoró na casa do adversário, completando a rodada - pode tomar a liderança do Santa Cruz neste momento.Já o Potiguar, no máximo, pode tomar o segundo lugar do ABC. O América, de sua parte, com a vitória sobre o Coríntians, pulou do sexto para o terceiro lugar.Por outro lado, entre os últimos na tabela de classificação, quem comemora é o Alecrim: o Macau - que se tornou o novo lanterna - e o Coríntians "pararam", favorecendo por enquanto o "Verdão".Eis a classificação parcial do Estadual: