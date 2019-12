Rei Momo e Rainha do Carnaval serão escolhidos durante Baile da Saudade

Divulgação Rodolfo Amaral fará apresentação

O evento faz parte da programação do Carnaval Multicultural 2009, promovido pela Prefeitura do Natal por meio da Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte).

O Baile da Saudade também contará com as presenças dos foliões do Bloco Antigos Carnavais, que saem em caminhada às 18h da praça André de Albuquerque (Memorial Câmara Cascudo).

Rua Chile, RibeiraSexta-feira (6), a partir das 22hLeão Neto & Banda Mestre Avelino e Rodolfo AmaralEntrada gratuita