Mais um jovem é morto em São Gonçalo Maxwell Lourenço de Lima, 17, foi encontrado morto no bairro Golandim com um tiro de espingarda no tórax.

Mais um adolescente é assassinado em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. Maxwell Lourenço de Lima, 17, foi encontrado morto no bairro Golandim, com um tiro de espingarda no tórax . O corpo do adolescente estava na rua Maurício Fernandes e foi achado na madrugada desta terça-feira (9).



Maxwell é o segundo jovem executado em menos de dois dias em São Gonçalo. No domingo (7), Francigleydson Pereira da Cunha foi morto a tiros ao lado de sua casa.



Informações de policiais militares revelam que Maxwell era viciado em drogas e pode ter sido esse o motivo do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de São Gonçalo do Amarante.