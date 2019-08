Polícia Militar prende quadrilha de assaltantes na Zona Norte

Seis homens foram presos na tarde desta quarta-feira (21) por policiais militares das Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas (Rocam). Com os suspeitos, os PMs apreenderam quatro armas de fogo, quatro facões, um machado, quatro televisões, três aparelhos de DVD, um carro Fiat Palio e uma moto.A polícia vinha investigando crimes ocorridos na região e chegou ao suspeito de nome Friedrich Costa Eugênio, de 19 anos, conhecido como “Free”, que ao ser interrogado confessou fazer parte da quadrilha.Após ser preso, Free entregou os nomes e endereços de seus comparsas - Francisco Catarino Santana, de 21 anos, Ronaldo Adriano de Moura e Nilson Batista dos Santos, ambos de 19 anos, Francisco Farncimar Santana e um adolescente.Os acusados estavam de posse dos objetos roubados e com três revólveres calibre 38 e uma arma de brinquedo. Algumas testemunhas dos arrastões em casas do litoral Norte reconheceram os acusados e as armas utilizadas por eles nos arrastões.O sargento Lima, da Rocam, explicou que a quadrilha vinha roubando estabelecimentos e residências em toda Zona Norte. “Estávamos esperando o deslize de um dos membros, o que justamente aconteceu”, diz.