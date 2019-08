Associação apresenta parecer que comprovaria legalidade de contratos médicos

Ana Paula Oliveira O jurista José Delgado apresentou parecer sobre legalidade dos contratos com as cooperativas.

“A constituição federal diz que os serviços em atenção à saúde são legais. Os gestores públicos podem contratar preferencialmente entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, onde se encaixa as cooperativas”, afirma.Outro ponto destacado pelo presidente da Associação Médica e que também foi defendido por José Delgado, foi a portaria de número 210, do Ministério da Saúde, que regula a alta complexidade em cardiologia.A portaria diz que, o que é pago pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é piso e que estados e municípios poderão complementar com recursos próprios. Ou seja, as cooperativas, segundo ele, fazem parte do SUS no momento que atendem a constituição como complemento a saúde.Álvaro Barros acredita que a solução para a crise está no entendimento político. “Nós esperamos que a sensibilidade dos gestores públicos impere. Se isso não acontecer, vamos parar para analisar e definir os próximos passos”, conclui.Álvaro afirma ainda que a prioridade é a vida da população. “Nós asseguramos que as entidades médicas defenderão a população e a vida até a última instância”, declarou, finalizando que a culpa da crise na saúde pública do Estado é de responsabilidade da Promotoria Pública e dos gestores.