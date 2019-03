Geraldo Carvalho lança segundo CD

Divulgação Depois do elogiado Manhecença, Geraldo apresenta novo trabalho

Um Toque a Mais traz parcerias de Geraldo Carvalho com os compositores Babal (Um Toque a Mais); Tertuliano Aires e Graco Medeiros (Potiguarina); Haroldo de Campos (Toura); Antonio Ronaldo (Antes Que o Sol Venha); J. Medeiros e Zhô Berthollinne (Claridade); Romildo Soares (Desafio); Franklin Mário (Muito Mais); Artemilson Lima (Discurso Zen); Pedro Mendes e Babau (Vou Chegar).O CD traz ainda a música Preso no Aquário (de autoria de Willian Guedes, irmão de Geraldo, e Franklin Mário) e Não me Talk Show (Antonio Ronaldo).O disco se caracteriza por uma pegada pop acústica, indo do samba ao frevo, do reggae e maracatu, passando pela bossa, balada e funk.As gravações contaram com a participação de nomes de destaque na música potiguar, omo Jubileu Filho, Chico Bethoven, Marcelo Randemarck, Wagner Tsé, Di Stefano, Zé Fontes, Paulo Cezar, Eduardo Taufic, Gilberto Cabral, Robertones e Cássio Duarte.A banda que fará o show de lançamento é composta por Jubileu Filho (guitarra), Sérgio Mendonça (baixo), Wagner Tsé (bateria) e Cássio Duarte (percussão).

Trajetória

Geraldo Carvalho lançou em 2001 seu primeiro trabalho autoral, Manhecença, versão do poema do modernista potiguar Jorge Fernandes feita por Geraldo em parceria com multimídia J. Medeiros. Beste disco aproveitou para mergulhar no universo poético de autores como Ferreira Itajubá, Jarbas Martins, Chico Miséria, do concretista Haroldo de Campos e uma canção do mossoroense Antonio Ronaldo.Manhecença foi indicado ao Prêmio Hangar como melhor CD. No ano seguinte, recebeu o prêmio de melhor música executada em 2002 com a canção-título.Em 2007, Lugarejos, canção de Antonio Ronaldo, ficou entre as dez melhores independentes do Brasil, na escolha dos críticos do site de música independente www.otoque.com.br.No mesmo ano a música Pulsação foi incluída na coletânea Esquina Brasil, organizada pelo Sebrae, com participação de compositores do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba.Ainda em 2007, ganhou o prêmio de 1º e 2º lugares na segunda edição do Festival MPBeco.