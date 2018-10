América busca outro "milagre" na Arena Barueri Sem Júlio Terceiro e Luís Maranhão, e Souza no banco, o rubro tenta somar pelo menos um ponto fora de casa.

Um jogo de ascensão ou morte. Parece exagero, mas é assim que os torcedores de América e Barueri estão encarando esse jogo de hoje à tarde, às 15h20 (horário de Natal), na Arena Barueri. Para dar um tempero especial ao jogo, o presidente do Barueri deu declarações afirmando que o clube se classificaria neste domingo, sem falta.



No time americano, desfalques atrapalham o técnico Artur Neto na definição da equipe. Bruno Moreno e Toni foram testados e disputam uma vaga no meio-campo. Ambos são opções para substituir Júlio Terceiro, vetado pelo departamento médico, e Luis Maranhão, que está suspenso.



Os dois jogadores mais importantes na marcação ficam fora, o que, teoricamente, deixa o time bem mais vulnerável. Os dois substitutos testados para ocupar as vagas não vinham atuando na competição, criando uma "dor de cabeça" maior para o time que precisa vencer para respirar na reta final da competição.



No ataque, Marcelo Nicácio, que vem de uma seqüência maior de jogos com a camisa 9, substituindo o titular Max, ainda suspenso, ganhou a briga com Jymmy. Ele vai formar dupla de dianteiros com Cascata.



O meia Souza, que tinha a expectativa de retornar à equipe titular, ficará como opção para o banco de reservas. O jogador teve uma conversa com o técnico Ruy Scarpino e os dois concordaram que ele pode render mais entrando no decorrer da partida.



“O Souza vem sofrendo com seguidos problemas de contusão, ele tem feito até mais do que pode normalmente para ajudar o América. Mas nesse jogo entendemos que seu talento será mais útil ao longo da partida, quando pegará os adversários mais desgastados”, disse Ruy.



Com relação às declaraçõe do presidente do Barueri, o técnico Ruy Scarpino não escondeu que vai usar sim como fator motivacional especial na sua preleção. “Isso pode ser usado como fator motivacional, sim. Eu sempre gosto de falar dos nossos objetivos para os jogadores nas conversas antes da partida”, afirmou o técnico do Mecão.



Uma vitória

O Barueri está a uma vitória do inédito acesso no futebol Nacional, em apenas 7 anos de história. O Barueri vem embalado pela vitória, por 1 a 0, sobre o Fortaleza, que o deixou em quarto lugar, com 60 pontos. Mas o América também precisa da vitória, afinal luta contra o rebaixamento, com apenas 43 pontos. Na última rodada, o time de Natal bateu o São Caetano, de virada, por 2 a 1, fora de casa.



Além da vitória, que garante matematicamente o Barueri a Série A, o time paulista pode subir com outro resultado. Caso empate com o América-RN, o Barueri ainda tem chances de subir neste final de semana. Mas para isso é necessário que o Bragantino no máximo empate com o Fortaleza, em Bragança Paulista.



Nesse quadro, o jovem time paulista alcançaria os 61 pontos e manteria as 19 vitórias. O Bragantino ainda pode alcançar esta pontuação, mas terá vencido 17 partidas. O Vila Nova, caso vença seus dois últimos compromissos, chegará aos 61 pontos vencendo 18 jogos, portanto, vaga assegurada e coroação de um projeto bem elaborado.



O técnico Márcio Araújo, conhecido por não gostas de falar com a imprensa, antecipou a concentração. Os jogadores estão "enfurnados" desde a última quinta-feira e praticamente definiu o time.



"Nunca gostei de fazerr mistério, nunca vi necessidade nessa tática. O importante para mim sempre foi a priorização do trabalho durante a semana, quando armamos a equipe que vai entar em campo e planejamos as ações de jogo", afirmou Mário Araújo.



O veterano atacante Basílio, que torceu o joelho na última quarta-feira, é o único desfalque da equipe. Thiago Humberto e Diego Silva treinaram normalmente durante a semana, mas a escolha para ser o companheiro de Val Baiana recaiu sobre o primeiro. O restante do time segue o mesmo da última rodada – vitória, por 1 a 0, sobre o Fortaleza.





Ficha Técnica



Barueri

Renê; Leryelton, Ávalos, Leandro Castán e Márcio Careca; Ralf, Leanderson, Flávio e Esley; Thiago Humberto e Val Baiano.

Técnico: Márcio Araújo.



América-RN

Fabiano; Daniel, Robson, Adalberto e Vandinho; Elias, Bruno Moreno, Saulo e Aloísio; Cascata e Marcelo Nicácio.

Técnico: Ruy Scarpino.



Local: Estádio Arena Barueri, em Barueri – SP

Data: 22/11/2008

Horário: 16h20

Árbitro: Djalma José Beltrami Teixeira – RJ (FIFA)