Vôos atrasados neste domingo já são 56 em todo o país A Infraero considera atrasados os vôos que não decolarem até 30 minutos após o horário previsto.

Brasília - Até as 10h de hoje (28) cerca de 11,7% dos vôos programados em todo o país estão atrasados, totalizando 56. Segundo boletim que é divulgado a cada hora pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), a companhia que está apresentando mais problemas quanto ao horário dos vôos é a Gol, com 18,5% de atrasos desde a meia-noite.



No total, 17 vôos de todas as empresas aéreas já foram cancelados, o que significa 3,5% das 479 decolagens previstas entre a meia noite e as 10h deste domingo. Na última hora, 13 vôos estão atrasados, sendo cinco da Gol e seis da TAM.



A Infraero considera atrasados os vôos que não decolarem até 30 minutos após o horário previsto.