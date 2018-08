Sandoval e equipe Ávila são campeões estaduais de golfe Atletas entram para a história como os primeiros campeões de uma competição oficial de golfe em Natal

A primeira competição oficial de Golfe do Rio Grande do Norte já tem o primeiro campeão. A grande final aconteceu no último domingo (02/11) e o atleta Sandoval, da equipe Pitú, recebeu o Troféu Dr. Amaro Sales depois de uma disputa acirrada na última rodada com o rival Erivaldo, da equipe Jales, que ficou com o segundo lugar do torneio. Na premiação por equipes, a Ávila, do terceiro colocado João Carlos, levou a melhor.



Durante a festa de premiação, a Federação Norte-riograndense de Golfe (FNG) homenageou três atletas: José Jales - como o mais experiente, Luís Henrique, de apenas nove anos de idade – como o mais jovem praticante, e a Sra. Maria Martins – como competidor feminino.



O Campeonato Estadual de Golfe foi realizado durante quatro meses no campo do SESI clube e contou com a participação de 21 competidores. As rodadas aconteceram sempre aos domingos entre 8h e 13h.



A próxima competição será o Metropolitano, que terá seu início no dia 16 de novembro e constará de 15 rodadas, sempre aos domingos. O campeonato terá quatro categorias: masculina, feminina, infantil e iniciantes.