Caso Andréia: Amilton e Mariana Thies voltam para a prisão

Thyago Macedo Casal esteve na Dehom antes de ser levado à prisão.

De visual novo, Mariana não quis conversar com a reportagem.

O Ministério Público pediu e a Justiça acatou. O casal Amilton e Mariana Thies estão de volta à prisão. Os pais do sargento da Aeronáutica Andrei Bratkowski Thies, acusado de matar a esposa Andréia Rosangela Rodrigues, tinham ganhado a liberdade no dia 31 de julho. No entanto, a juíza Arklenya Pereira, da 1ª Vara Criminal de Parnamirim, atendeu a um pedido da promotoria e expediu novos mandados de prisão contra o casal.Com isso, o delegado Raimundo Rolim de Albuquerque Filho, responsável pela investigação do Caso Andréia, deu cumprimento aos mandados e prendeu Amilton e Mariana mais uma vez. Os dois estavam morando no condomínio Guaira, localizado na avenida Maria Lacerda, em Nova Parnamirim.De acordo com a decisão da juíza, a prisão dos dois visa “a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal”. Raimundo Rolim destacou que foi comunicado dos mandados de prisão nesta quinta-feira e, imediatamente, realizou as prisões.“Está se fazendo a justiça, pois todos os indícios deixam claro que eles participaram da morte de Andréia”. Agora, Amilton Thies retorna para o presídio Provisório Professor Raimundo Nonato Fernandes, na zona Norte de Natal. Já Mariana será levada para a 2ª Delegacia de Parnamirim.O casal esteve na Delegacia Especializada em Homicídios (Dehom) na tarde desta quinta-feira e depois foram conduzidos ao Instituto Técnico-Científico de Polícia (Itep) para realizarem exames de corpo delito antes de voltarem à prisão.

Nominuto.com

. Ele informou que ficou surpreso com a volta a prisão. “Minha esposa, eu e nem o nosso advogado não estávamos esperando por isso. Realmente, fomos pegos de surpresa”, declarou.Questionado se durante o período que esteve em liberdade teria visitado o filho na Base Aérea de Natal, Amilton afirmou que sim. “Toda semana nós íamos visitá-lo. Ele está muito abatido”, comentou. Amilton falou ainda que sua defesa vai manter a versão de que Andrei Thies matou e ocultou o corpo de Andréia sozinho, no julgamento que será realizado no próximo ano.Demonstrando abatimento com a volta à prisão, Mariana Thies não quis conversar com a reportagem. Ao ser perguntada se lembrava quantos dias passou em liberdade, ela responde: “eu não lembro nem se estou viva”. Diferente de quando foi solta, em julho, Mariana está de cabelos curtos.