Adepol teme por adiamento do concurso para delegado

Vlademir Alexandre Gustavo Santana teme por adiamento de concurso

“Esse concurso tem que ser feito na data estipulada no edital para que os aprovados nas provas possam cumprir as demais etapas e serem empossados no começo do próximo ano. Caso contrário, não sabemos quando os novos delegados vão começar a trabalhar. E isso só vai prejudicar à categoria, que já está sobrecarregada”, falou.Segundo Gustavo Santana, há delegados no Estado que atualmente são responsáveis por 17 delegacias. O presidente da Adepol, disse que pelo menos 68 delegados estão prejudicados com a possibilidade de adiamento da realização do concurso.Uma ação impetrada pelo Ministério Público para que sejam oferecidas vagas aos deficientes físicos poderá provocar a mudança na data do concurso, marcada para o dia 26 de abril.O processo se estenderá até o fim do ano. Além da prova escrita, os candidatos ainda passarão por provas práticas, psicológicas e por um curso na academia que terá duração de, pelo menos, três meses. De acordo com o calendário, os concursados aprovados deverão, possivelmente, assumir as funções no início do ano de 2010.Enquanto o processo seletivo não é concluído, a Adepol luta para conseguir o pagamento da gratificação de substituição que há quase um ano não é paga pelo governo. O atraso já é do conhecimento do secretário de Administração, Paulo César Medeiros.