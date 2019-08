PRF registra três prisões por violação à lei seca no RN As detenções aconteceram em Natal e Mossoró na sexta-feira (23), nas BR 101, 304 e 405.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou três prisões envolvendo condutores alcoolizados na noite da sexta-feira (23) em Natal e em Mossoró. De acordo com o plantão da polícia, duas detenções aconteceram na BR-101.



O primeiro caso envolveu o motociclista Adriano do Nascimento, de 26 anos, parado em uma blitz em estado de embriaguez. Em outro caso, Magno de Paiva, 23, foi detido ao dirigir um Fiat Brava. Ambos os casos foram encaminhados à Delegacia de Plantão zona norte.



Na BR-304, um Fiat Palio de placas ANK – 6796, do Ceará, foi recuperado após denúncia de roubo. Já na BR- 405, em Mossoró, Wilson Dantas de Holanda foi encaminhado à Delegacia de Polícia local também por violação à lei seca. Foram verificados ainda outros casos envolvendo colisões, porém, sem gravidade, de acordo com a PRF.